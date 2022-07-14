Песков: Россия позитивно расценивает признание Пхеньяном независимости ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно», — сказал представитель Кремля.
Сигналов от других стран о признании ДНР и ЛНР пока нет, добавил он.
Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.
МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.
Украинский президент Владимир Зеленский пообещал жёсткую реакцию на такое решение КНДР.