Песков: Россия позитивно расценивает признание Пхеньяном независимости ЛНР и ДНР

Россия позитивно расценивает признание Пхеньяном независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно», — сказал представитель Кремля.

Сигналов от других стран о признании ДНР и ЛНР пока нет, добавил он.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал жёсткую реакцию на такое решение КНДР.