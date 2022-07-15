Глава Минфина США заявила об ответственности России за проблемы мировой экономики

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Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Россия несёт ответственность за проблемы мировой экономики и рост цен на сырьевые товары.

«Она (Россия. — RT) единственная несёт ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары», — цитирует Йеллен ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Вершинин подчеркнул, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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