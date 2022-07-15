Глава Минфина США заявила об ответственности России за проблемы мировой экономики
«Она (Россия. — RT) единственная несёт ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары», — цитирует Йеллен ТАСС.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.
В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Вершинин подчеркнул, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.
Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.