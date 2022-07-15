Обозреватель Fox News Карлсон: Байден выделяет деньги Украине вместо помощи американцам

Президент США Джо Байден выделяет деньги на поддержку киевского режима вместо помощи американским гражданам в период кризиса. Об этом заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.

«(Президент США. — RT) Джо Байден во имя «демократии» подписал чек на сумму $40 млрд для пакета помощи — не вам или любому другому американцу, — а Украине», — заявил Карлсон.

Он выразил обеспокоенность, что эти меры поддержки станут только началом «бесконечной приверженности финансированию коррупционного авторитарного правительства Украины».

Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер для издания The National Interest отметил, что украинский кризис не затрагивает национальные интересы США, поэтому Вашингтону следует заниматься решением собственных проблем.