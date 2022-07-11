Политолог Ругер: украинский кризис не затрагивает ключевых национальных интересов США

Украинский кризис не затрагивает национальные интересы США, поэтому Вашингтону следует заниматься решением собственных проблем. Об этом в статье для издания The National Interest заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.

«Конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения», — написал Ругер.

По его словам, ситуация вокруг Украины никак не повлияет на безопасность США, поэтому им стоит сфокусироваться на решении других внешнеполитических проблем: борьбе с Китаем, «размежевании» с Европой и Ближним Востоком.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».