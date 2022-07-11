Политолог Ругер: украинский кризис не затрагивает ключевых национальных интересов США
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«Конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения», — написал Ругер.
По его словам, ситуация вокруг Украины никак не повлияет на безопасность США, поэтому им стоит сфокусироваться на решении других внешнеполитических проблем: борьбе с Китаем, «размежевании» с Европой и Ближним Востоком.
Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».