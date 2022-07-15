Посольство: СМИ США раздувают мнимую угрозу применения ВС России биологического оружия

Американские СМИ продолжаются кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС России биологического оружия. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС России биологического оружия», — говорится в сообщении в Telegram.

При этом именно Соединённые Штаты запятнали свою репутацию в данной области, отметили в ведомстве.

В частности, в США разрабатывались программы по использованию химического и биологического оружия в ходе Корейской войны и в настоящее время на территории Украины.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.

Расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн, отметил он.

Кроме того, стало известно, что польские специалисты участвовали в работе биолабораторий на территории Украины.