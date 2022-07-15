Посольство: СМИ США раздувают мнимую угрозу применения ВС России биологического оружия
«В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС России биологического оружия», — говорится в сообщении в Telegram.
При этом именно Соединённые Штаты запятнали свою репутацию в данной области, отметили в ведомстве.
В частности, в США разрабатывались программы по использованию химического и биологического оружия в ходе Корейской войны и в настоящее время на территории Украины.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.
Расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн, отметил он.
Кроме того, стало известно, что польские специалисты участвовали в работе биолабораторий на территории Украины.