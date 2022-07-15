Глава МИД Германии Бербок исключила возможность смягчения антироссийских санкций

Глава МИД Германии Анналена Бербок исключила возможность ослабления введённых ранее антироссийских санкций.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, подобный шаг не обеспечил бы поставки газа из России.

«Но нас бы шантажировали вдвойне», — отметила Бербок.

Поэтому власти ФРГ намерены сохранить санкционное давление на Россию и при этом «следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», заключила она.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.