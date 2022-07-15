Глава МИД Германии Бербок исключила возможность смягчения антироссийских санкций
Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, подобный шаг не обеспечил бы поставки газа из России.
«Но нас бы шантажировали вдвойне», — отметила Бербок.
Поэтому власти ФРГ намерены сохранить санкционное давление на Россию и при этом «следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», заключила она.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.
По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.