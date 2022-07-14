Обозреватель AC: Эрдоган может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией

Турция может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу.

«Анкара покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Чёрном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Кто из членов альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если организация окажется в состоянии войны с Россией?» — пишет автор статьи.

По его мнению, США и остальная часть НАТО должны прекратить угождать Турции.

Ранее генсек партии Vatan Озгюр Бурсалы заявил, что турецкий народ «восстаёт» против Североатлантического альянса.

Газета Aydınlık сообщила, что партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО.

В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Чёрное море.