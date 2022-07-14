Обозреватель AC: Эрдоган может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией

Короткая ссылка
Турция может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу.
Обозреватель AC: Эрдоган может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией
  • AP

«Анкара покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Чёрном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Кто из членов альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если организация окажется в состоянии войны с Россией?» — пишет автор статьи.

По его мнению, США и остальная часть НАТО должны прекратить угождать Турции.

Ранее генсек партии Vatan Озгюр Бурсалы заявил, что турецкий народ «восстаёт» против Североатлантического альянса.

Газета Aydınlık сообщила, что партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО.

В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Чёрное море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить