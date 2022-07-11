Генсек партии Vatan заявил, что турецкий народ «восстаёт» против НАТО
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Партия Vatan («Родина») намерена предложить правительству Турции выйти из НАТО. В связи с этим политсила развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции и собрала тысячи подписей более чем в 100 провинциях и районах.
«Турецкий народ восстаёт против НАТО! Наши призывы за короткое время разлетелись, как ветер, более чем в 100 провинциях и районах, собрали тысячи подписей и были поддержаны нашими гражданами», — сообщил генсек партии.
Ранее газета Aydınlık сообщила, что в Турции партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО.
Также журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва заявил о лживых заявлениях западных политиков, сделанных по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО.