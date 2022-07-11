Генсек партии Vatan заявил, что турецкий народ «восстаёт» против НАТО

Генсек партии Vatan Озгюр Бурсалы заявил, что турецкий народ «восстаёт» против Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Партия Vatan («Родина») намерена предложить правительству Турции выйти из НАТО. В связи с этим политсила развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции и собрала тысячи подписей более чем в 100 провинциях и районах.

«Турецкий народ восстаёт против НАТО! Наши призывы за короткое время разлетелись, как ветер, более чем в 100 провинциях и районах, собрали тысячи подписей и были поддержаны нашими гражданами», — сообщил генсек партии.

Ранее газета Aydınlık сообщила, что в Турции партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО.

Также журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва заявил о лживых заявлениях западных политиков, сделанных по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО.