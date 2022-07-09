Аналитик Сильва рассказал о лживых заявлениях по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО
- РИА Новости
Первым ложным заявлением Сильва назвал слова об оборонительном характере альянса.
«Ещё бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно», — пояснил он.
Другими неправдивыми заявлениями он назвал обвинения в адрес России в экспансионизме и империалистических устремлениях, а также отношение НАТО к Москве как к главной угрозе альянса.
«Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО. Организация всё больше окружала Россию», — заявил Сильва.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе из-за объявления Москвы врагом НАТО.