Аналитик Сильва рассказал о лживых заявлениях по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО

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Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва заявил о лживых заявлениях западных политиков, сделанных по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО.
Аналитик Сильва рассказал о лживых заявлениях по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО
  • РИА Новости

Первым ложным заявлением Сильва назвал слова об оборонительном характере альянса.

«Ещё бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно», — пояснил он.

Другими неправдивыми заявлениями он назвал обвинения в адрес России в экспансионизме и империалистических устремлениях, а также отношение НАТО к Москве как к главной угрозе альянса.

«Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО. Организация всё больше окружала Россию», — заявил Сильва.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе из-за объявления Москвы врагом НАТО.

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