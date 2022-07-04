Aydınlık: в Турции партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО

В Турции местная партия Vatan («Родина») развернула масштабную кампанию по выходу страны из Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Aydınlık.

В статье говорится, что по всей Турции кампания «Выйдем из НАТО» партии Vatan была «встречена с интересом» представителями разных слоёв общества.

Отмечается, что граждане подходили к столам для подписей, которые политсила установила на площадях в населённых пунктах.

Как заявили в беседе с изданием руководители отделов Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне, «поддержка кампании отражает требования людей».

В феврале генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Анкаре необходимо принять принадлежность Крыма России.