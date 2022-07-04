Aydınlık: в Турции партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО
- Legion-Media
В статье говорится, что по всей Турции кампания «Выйдем из НАТО» партии Vatan была «встречена с интересом» представителями разных слоёв общества.
Отмечается, что граждане подходили к столам для подписей, которые политсила установила на площадях в населённых пунктах.
Как заявили в беседе с изданием руководители отделов Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне, «поддержка кампании отражает требования людей».
В феврале генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Анкаре необходимо принять принадлежность Крыма России.