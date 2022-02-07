Глава турецкой партии Vatan Перинчек призвал Анкару признать Крым российским

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Генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что Анкаре необходимо принять принадлежность Крыма России. Об этом сообщило РИА Новости.
Глава турецкой партии Vatan Перинчек призвал Анкару признать Крым российским
  • AP
  • © Laurent Gillieron

Перинчек заявил о наличии «стойкого фундамента» для сотрудничества России и Турции на Чёрном море и Средиземноморье.

«Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», — сказал турецкий политик.

Также Перинчек выразил мнение, что расширение Североатлантического альянса на восток может стать угрозой для России, Турции, Ирана и Китая.

В июне 2020 года партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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