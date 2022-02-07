Глава турецкой партии Vatan Перинчек призвал Анкару признать Крым российским
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Перинчек заявил о наличии «стойкого фундамента» для сотрудничества России и Турции на Чёрном море и Средиземноморье.
«Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», — сказал турецкий политик.
Также Перинчек выразил мнение, что расширение Североатлантического альянса на восток может стать угрозой для России, Турции, Ирана и Китая.
В июне 2020 года партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.