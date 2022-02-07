В Турции спрогнозировали угрозу для НАТО в случае расширения на восток
«Расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведёт к его «смерти», — цитирует РИА Новости заявление Перинчека.
Он добавил, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и КНР.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал безрассудными слова генсека НАТО о возможности переместить ядерное оружие на восток Европы.