В Турции спрогнозировали угрозу для НАТО в случае расширения на восток

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Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток может стать угрозой для России, Турции, Ирана и Китая.

«Расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведёт к его «смерти», — цитирует РИА Новости заявление Перинчека.

Он добавил, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и КНР.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал безрассудными слова генсека НАТО о возможности переместить ядерное оружие на восток Европы.

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