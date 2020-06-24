Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским. Как пишет РИА Новости, план был представлен во время совещания в онлайн-формате.

Кроме того, в плане есть ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Абхазии и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и прекращение вмешательства Соединённых Штатов в Ливии.

В ходе совещания выступил аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек, который призвал Министерство иностранных дел Турции установить отношения с Крымом и по договорённости с российской стороной стать гарантом прав крымских татар.

«У меня крымское происхождение, я шесть лет учился в Крыму…Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это», — отметил Орнек.

Как заявил глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай, главная цель соответствующего плана мира и дружбы — оставить США в одиночестве в регионе и реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западно-Азиатского союза.

«Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией», — добавил он.

Летом 2019 года глава партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану стоит признать воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.