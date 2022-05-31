Чавушоглу: Турция отменила и отложила ряд учений НАТО в связи с конвенцией Монтрё

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью Anadolu, что Анкара отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Чёрное море.
Чавушоглу: Турция отменила и отложила ряд учений НАТО в связи с конвенцией Монтрё
  • AP
  • © Michael Sohn

Он отметил, что Турция на фоне ситуации на Украине взяла на себя посредническую роль. 

По его словам, Анкара ввела конвенцию Монтрё и вынуждена оставлять открытым воздушное пространство.

«Даже выходя за пределы конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было.

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