Чавушоглу: Турция отменила и отложила ряд учений НАТО в связи с конвенцией Монтрё
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Он отметил, что Турция на фоне ситуации на Украине взяла на себя посредническую роль.
По его словам, Анкара ввела конвенцию Монтрё и вынуждена оставлять открытым воздушное пространство.
«Даже выходя за пределы конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было.