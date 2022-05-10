Минобороны Турции: Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было.

Министр сказал об этом в интервью Haberturk TV. Его слова приводит РИА Новости.

«…мы донесли до всех сторон, что в рамках Монтрё не должно быть пересечения Босфора военными кораблями. До сих пор прохода через Босфор не было», — отметил Акар.

Согласно конвенции Монтрё, за торговыми судами сохраняется свобода прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные.

При этом документ ограничивает пребывание в Чёрном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

2 мая главы Министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили ситуацию на Украине.

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе Анкары.