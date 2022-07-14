Глава МИД Венгрии: Вена и Будапешт не готовы к обсуждению антироссийских санкций по газу

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Вена и Будапешт не готовы обсуждать санкции против поставок газа из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
Глава МИД Венгрии: Вена и Будапешт не готовы к обсуждению антироссийских санкций по газу
  • РИА Новости

«В том, что касается зависимости от российского газа, мы в одной лодке. Александер вчера в Будапеште верно отметил, что это не наше желание, это факт, определённый инфраструктурой и географией», — цитирует его ТАСС.

По словам главы венгерской дипломатии, это следует учесть и ставить на первое место национальные интересы, чтобы обеспечить поставки газа для своих стран.

«В Венгрии мы ясно дали понять, что даже не готовы обсуждать какие-либо санкции против поставок газа. Мы дали понять, что не будем поддерживать санкционный список, который включит в себя «Газпром» или «Газпромбанк», — заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.

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