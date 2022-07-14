Политолог Светов: руководство ЕС не станет признавать понесённый ущерб из-за санкций

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, который назвал пропагандистским и неверным тезис о том, что экономика Евросоюза страдает от антироссийских санкций.

Светов заявил, что к проблемам Европы привели попытки Запада исключить Россию из мировой экономики.

При этом, по его словам, для некоторых стран цена, которую им приходится платить, становится неприемлемой.

Как пояснил эксперт, для западных политиков признать тот факт, что экономика ЕС страдает от антироссийских санкций, значит признать неэффективность своих действий перед избирателями.

«Поэтому они будут заниматься филологическими упражнениями, использовать эвфемизмы, но факт остаётся фактом: негативный эффект для ЕС от санкций против России существует», — подчеркнул специалист.

Ранее Джентилони назвал пропагандой тезис о том, что экономика ЕС страдает от антироссийских санкций.

По его словам, экономические сложности связаны с российской спецоперацией на Украине и «эффектом мультипликации», когда она наложилась «на мощный рост экономики после пандемии COVID-19».