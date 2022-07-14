МИД Китая опубликовал картинку о понимании Западом «международного сообщества»

Представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь показал различие понимания фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.

«Что означает «Международное сообщество»?» — написал дипломат, добавив картинку, на которой показана карта мира, а также карта стран, поддерживающих кампанию Запада против России и Китая.

Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.

Издание Global Times писало, что страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с Соединёнными Штатами.