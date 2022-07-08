Global Times: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США

Страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с Соединёнными Штатами, пишет китайское издание Global Times.

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю подчеркнул, что объединение G20 не является платформой, принадлежащей исключительно США.

«В G20 входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона», — заявил он.

Авторы статьи Чэн Цинцин и Ван Хэньи советуют США отказаться от фантазий превратить встречу глав внешнеполитических ведомств G20, проходящую в Индонезии, в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали на саммите G7.

«Развивающиеся страны, входящие в G20, заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты», — отметили авторы статьи.

Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.