Политолог Мезюхо: США тревожат дружественные отношения России с другими странами в Европе

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT представленный членами палаты представителей США законопроект, который направлен на получение большей информации о сотрудничестве России с западнобалканскими государствами, в том числе Хорватией, Черногорией и Сербией, в сфере безопасности.

По мнению политолога, ничего нового в интересе Соединённых Штатов к теме сотрудничества России и Западных Балкан нет.

«Американцы воспринимают Балканы как потенциальную зону нестабильности. Вашингтон с тревогой смотрит на то, что на Балканах есть страны, которые более или менее дружественно относятся к Российской Федерации», — пояснил Мезюхо.

Эксперт отметил, что любая позитивная повестка других государств в отношении России вызывает негодование у США, поскольку их целью является ослабление России всеми возможными способами.

Ранее в США выразили желание знать больше о сотрудничестве России и западнобалканских стран.