Болтон назвал «неженками» раскритиковавших его за признание об участии США в госпереворотах

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире телеканала Newsmax назвал «неженками» тех, кто подверг его критике за признание, что он, будучи американским чиновником, участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах в интересах Соединённых Штатов.

«Есть много неженок, которые не понимают, что нужно делать для защиты Соединённых Штатов. Я не буду вдаваться в детали, я писал про Венесуэлу в своих мемуарах... Я думаю, что любой президент, который не готов делать то, что необходимо для защиты интересов американского народа, должен найти себе советника», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Болтон прокомментировал сделанное им ранее в эфире CNN откровенное заявление о том, что он принимал участие в подготовке государственных переворотов.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Болтона.