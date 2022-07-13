«Известия»: ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область
«Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕС предоставил документ, удовлетворяющий Москву.
По данным источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом продолжается несколько недель.
Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары в связи с вступлением в силу европейских санкций на них.
Представитель Еврокомиссии Дан Ферри на брифинге в Брюсселе позже отметил, что ЕК не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область.