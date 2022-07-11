Дипломат Рябоконь: Россия может пропорционально ответить на ограничение Литвой транзита

Россия имеет возможность пропорционально ответить на ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

«Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведёт себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию, грузовые, идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары в связи с вступлением в силу европейских санкций на них.

Представитель Еврокомиссии Дан Ферри на брифинге в Брюсселе позже отметил, что ЕК не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область.