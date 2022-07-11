Посольство России: ЕС не задействует всё влияние на Литву для решения вопроса по транзиту

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Евросоюз задействует не все рычаги давления на Вильнюс в решении проблемы калининградского транзита, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
Посольство России: ЕС не задействует всё влияние на Литву для решения вопроса по транзиту
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить... Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чём он говорил», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары, в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

Представитель Еврокомиссии Дан Ферри на брифинге в Брюсселе позже отметил, что ЕК не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область.

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