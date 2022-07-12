Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию Норвегии и Ирландии о продлении до 10 января 2023 года механизма трансграничной помощи в Сирии.

Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, за принятие резолюции проголосовали 12 государств, ещё три страны — США, Великобритания и Франция — воздержались.

Как уточняет ТАСС, резолюция основана на российском проекте и предусматривает продление срока действия механизма трансграничной помощи на полгода с возможностью последующего продления ещё на шесть месяцев отдельной резолюцией.

8 июля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.

Совет Безопасности ООН в тот день также не принял российскую резолюцию о продлении на полгода работы КПП «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирийской Арабской Республики для доставки трансграничной гуманитарной помощи.