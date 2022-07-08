СБ ООН не принял резолюцию России о продлении на полгода работы КПП в Сирии

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию о продлении на полгода работы КПП «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирийской Арабской Республики для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

Об этом сообщило РИА Новости.

За проголосовали две страны, против — три. Ещё десять государств воздержались.

Проект предусматривал возможность продления работы КПП ещё на полгода по истечении шести месяцев.

Как заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, «сегодняшнее голосование красноречивее любых слов».

«Те, кто не поддержал наш проект, продемонстрировали своё реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев», — сказал он.

До этого Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава».

Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.