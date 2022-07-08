Россия заблокировала в ООН резолюцию о продлении работы КПП на границе Турции и САР

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Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию о продлении на год работы контрольно-пропускного пункта «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирийской Арабской Республики, использующегося для трансграничной доставки гумпомощи в Сирию.
Россия заблокировала в ООН резолюцию о продлении работы КПП на границе Турции и САР
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Россия наложила вето на соответствующий проект Ирландии и Норвегии.

При голосовании Китай воздержался, остальные члены Совбеза ООН проголосовали «за».

Как объяснил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска, передаёт ТАСС.

Также он заявил, что западным странам не хватило дипломатического искусства и желания договариваться по соответствующей резолюции СБ ООН.

В июле 2021 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

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