СБ ООН принял резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи Сирии
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
Документ предусматривает продление работы единственного пункта пропуска на границе САР и Турции «Баб эль-Хава» на год. При этом через шесть месяцев Генсек ООН должен представить доклад о работе механизма трансграничной помощи.
Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.
«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте — Россия и США впервые вместе представили резолюцию СБ ООН», — сказал он.
Ранее в МИД России рассказали о консультациях со спецпосланником ООН по Сирии.