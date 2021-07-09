СБ ООН принял резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Об этом информирует ТАСС.

Документ предусматривает продление работы единственного пункта пропуска на границе САР и Турции «Баб эль-Хава» на год. При этом через шесть месяцев Генсек ООН должен представить доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.

«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте — Россия и США впервые вместе представили резолюцию СБ ООН», — сказал он.

Ранее в МИД России рассказали о консультациях со спецпосланником ООН по Сирии.