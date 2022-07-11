Полянский: СБ ООН достиг согласия по продлению трансграничной доставки гумпомощи в Сирию

Совет Безопасности ООН достиг согласия о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию фактически на основе российского проекта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Достигнуто (соглашение. — RT) только что. Голосование будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание ещё не назначили», — цитирует Полянского РИА Новости.

По его словам, с небольшими модификациями был фактически принят российский проект доставки помощи на шесть месяцев с возможностью продления ещё на шесть месяцев.

Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава».

Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.

Совет Безопасности ООН также не принял российскую резолюцию о продлении на полгода работы КПП «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирийской Арабской Республики для доставки трансграничной гуманитарной помощи.