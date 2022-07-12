МИД России: Запад опасно балансирует на грани открытой военной конфронтации
- РИА Новости
«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточённое гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооружённого конфликта ядерных держав», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она выразила обеспокоенность, что подобное возможное столкновение было бы чревато ядерной эскалацией.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерной войны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.
Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.