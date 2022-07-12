МИД России: Запад опасно балансирует на грани открытой военной конфронтации

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Соединённые Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: Запад опасно балансирует на грани открытой военной конфронтации
  • РИА Новости

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточённое гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооружённого конфликта ядерных держав», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она выразила обеспокоенность, что подобное возможное столкновение было бы чревато ядерной эскалацией.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерной войны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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