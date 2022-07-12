Политолог Бальбек: ложными речами американцы пытаются ввести в заблуждение другие страны

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении Москвы.

«Такими льстивыми и ложными речами американцы пытаются ввести в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО. Они переживают за свою гегемонию», — рассказал Бальбек.

По его словам, сложившаяся на Украине ситуация свидетельствует о том, что на сегодняшний день оснований доверять коллективному Западу нет.

«Недоверие порождает готовность защищать свои интересы и даже создание антинатовской коалиции. Именно этого больше всего и страшится Вашингтон, поэтому всем рассказывает о своём миролюбии и «неагрессивности» НАТО», — добавил политолог.

Ранее в Госдепе США, комментируя заявление Николая Патрушева о том, что объявление России врагом ведёт к дестабилизации безопасности в Европе, заявили, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении России.