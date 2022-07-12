Политолог Бальбек: ложными речами американцы пытаются ввести в заблуждение другие страны

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении Москвы.
Политолог Бальбек: ложными речами американцы пытаются ввести в заблуждение другие страны
  • AP

«Такими льстивыми и ложными речами американцы пытаются ввести в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО. Они переживают за свою гегемонию», — рассказал Бальбек.

По его словам, сложившаяся на Украине ситуация свидетельствует о том, что на сегодняшний день оснований доверять коллективному Западу нет.

«Недоверие порождает готовность защищать свои интересы и даже создание антинатовской коалиции. Именно этого больше всего и страшится Вашингтон, поэтому всем рассказывает о своём миролюбии и «неагрессивности» НАТО», — добавил политолог.

Ранее в Госдепе США, комментируя заявление Николая Патрушева о том, что объявление России врагом ведёт к дестабилизации безопасности в Европе, заявили, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить