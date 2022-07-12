В Госдепе США заявили, что у НАТО нет «агрессивных намерений» по отношению к России

В Госдепартаменте США, комментируя заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что объявление России врагом ведёт к дестабилизации безопасности в Европе, заявили, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении Москвы.

«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявил представитель ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе из-за объявления Москвы врагом НАТО.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не инициировала разрыва Основополагающего акта Россия — НАТО, он продолжает существовать.