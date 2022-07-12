Политолог Шаповалов оценил идею шведского депутата признать Россию «государством-террористом»

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал обращение депутата шведского парламента Маркуса Вихеля к главе МИД страны Анн Линде с вопросом о признании России «террористическим государством».

«Необходимо подчеркнуть, что террористические действия мы видим со стороны совсем других государств, например Украины, которая осуществляет теракты на территории Херсонской области, США, которые являются, пожалуй, главными террористами в мире», — отметил политолог.

По его мнению, государством-террористом косвенным образом можно признать саму Швецию, которая активно оказывает поддержку украинским неонацистам.

«Сейчас в Швеции, которая стремится попасть в НАТО, у многих политиков появляется стремление «бежать впереди паровоза», американского паровоза, и озвучивать антироссийские лозунги», — добавил Шаповалов.

Такие заявления достаточно характерны для политиков, которые стремятся снискать доверие Вашингтона, считает специалист.

Ранее в парламенте Швеции был поднят вопрос о признании России «террористическим государством».