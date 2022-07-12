Политолог Шаповалов оценил идею шведского депутата признать Россию «государством-террористом»
«Необходимо подчеркнуть, что террористические действия мы видим со стороны совсем других государств, например Украины, которая осуществляет теракты на территории Херсонской области, США, которые являются, пожалуй, главными террористами в мире», — отметил политолог.
По его мнению, государством-террористом косвенным образом можно признать саму Швецию, которая активно оказывает поддержку украинским неонацистам.
«Сейчас в Швеции, которая стремится попасть в НАТО, у многих политиков появляется стремление «бежать впереди паровоза», американского паровоза, и озвучивать антироссийские лозунги», — добавил Шаповалов.
Такие заявления достаточно характерны для политиков, которые стремятся снискать доверие Вашингтона, считает специалист.
Ранее в парламенте Швеции был поднят вопрос о признании России «террористическим государством».