МИД России: вступление Швеции и Финляндии в НАТО усложнит ситуацию в Балтийском регионе

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО усложнит ситуацию в Балтийском регионе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
МИД России: вступление Швеции и Финляндии в НАТО усложнит ситуацию в Балтийском регионе
  • РИА Новости

«Хельсинки и Стокгольм должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку на Балтике и в Арктике», — сказал Зайцев на брифинге.

По его словам, данные регионы из-за расширения НАТО могут стать ареной опасного противостояния.

Он добавил, что Швеция и Финляндия позволили вовлечь себя в геополитическую игру против России.

5 июля постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

Также российский лидер назвал НАТО «рудиментом» холодной войны.

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