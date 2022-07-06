МИД России: вступление Швеции и Финляндии в НАТО усложнит ситуацию в Балтийском регионе
- РИА Новости
«Хельсинки и Стокгольм должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку на Балтике и в Арктике», — сказал Зайцев на брифинге.
По его словам, данные регионы из-за расширения НАТО могут стать ареной опасного противостояния.
Он добавил, что Швеция и Финляндия позволили вовлечь себя в геополитическую игру против России.
5 июля постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.
Также российский лидер назвал НАТО «рудиментом» холодной войны.