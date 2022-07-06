Сенатор Климов высказался о возможных последствиях приближения НАТО к границам России

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Риск возникновения «каких-то катастрофических событий» из-за приближения НАТО к российским границам возрастает, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет иметь последствий для глобальной безопасности.

«Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, конечно, возрастает», — цитирует его РИА Новости.

Климов подчеркнул, что в случае появления на территории скандинавских стран элементов военной инфраструктуры «мы будем вынуждены отвечать адекватно».

5 июля постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

Также российский лидер назвал НАТО «рудиментом» холодной войны.

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