Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщил Белый дом.

«Настоящим передаю для консультации и согласия сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндии и Королевства Швеции», — говорится в письме.

Отмечается, что полная ратификация протоколов позволит странам стать членами НАТО.

5 июля Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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