Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО», — говорится в сообщении Трюдо.

Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.