Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
«Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО», — говорится в сообщении Трюдо.
Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.