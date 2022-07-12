Зеленский назвал решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока» неприемлемым

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение.

По словам Зеленского, теперь Европе необходимо готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.