Зеленский назвал решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока» неприемлемым

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение.

По словам Зеленского, теперь Европе необходимо готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.

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