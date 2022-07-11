Дипломат Рябоконь: Россия может ограничить работу литовских перевозчиков

Россия может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на ограничение транзита грузов в Калининградскую область. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» заявил временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

«Одно из наиболее чувствительных для Литвы, если мы говорим про экономические меры, — это ограничение работы их автотранспортных компаний, которые занимаются грузоперевозками и перевозят наши грузы, в том числе из России в Калининградскую область и в обратном направлении», — цитирует его РИА Новости.

Рябоконь также отметил, что Россия имеет возможность пропорционально ответить на ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары в связи с вступлением в силу европейских санкций на них.

Представитель Еврокомиссии Дан Ферри на брифинге в Брюсселе позже отметил, что ЕК не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область.