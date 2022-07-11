Bloomberg: ЕС предложит новые санкции против России

Евросоюз планирует в предстоящие недели предложить новый пакет антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС планирует предложить новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине в предстоящие недели», — приводит заявление РИА Новости.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ранее в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против Москвы, являются главной причиной инфляции во Франции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.