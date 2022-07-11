Сенатор Цеков прокомментировал запуск ЕК центра по борьбе с контрабандой оружия с Украины

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал запуск Еврокомиссией центра по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, а также трафика людей с Украины в страны Евросоюза через Молдавию.
Сенатор Цеков прокомментировал запуск ЕК центра по борьбе с контрабандой оружия с Украины
  • РИА Новости

По мнению сенатора, Еврокомиссия не способна бороться с контрабандой, а оружие может расхищаться «ещё до поступления на территорию Украины».

«И его продажа будет осуществляться из Польши и из других стран, такова суть современного Североатлантического блока НАТО и тех стран, которые в него входят», — сказал собеседник RT.

По его оценкам, договорённости по этому поводу «происходят ещё до этапа поступления оружия на территорию Украины».

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила, что ЕК запускает в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия с Украины.

Как признал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

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