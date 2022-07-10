Telegraph: Джонсон думает об уходе из политики после отставки
«Два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Джонсон может вновь заняться публицистической деятельностью.
На данный момент его решение не ясно.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.