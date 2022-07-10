Telegraph: Джонсон думает об уходе из политики после отставки

Заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает об уходе из политики, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон может вновь заняться публицистической деятельностью.

На данный момент его решение не ясно.

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.