Министр обороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Это был нелёгкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны», — написал министр, слова которого приводит Sky News.

Как ранее сообщали СМИ, основным претендентом на место Джонсона является министр обороны Уоллес.

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.