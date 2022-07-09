Министр обороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии
- AP
Об этом он сообщил в Twitter.
«Это был нелёгкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны», — написал министр, слова которого приводит Sky News.
Как ранее сообщали СМИ, основным претендентом на место Джонсона является министр обороны Уоллес.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.