Newswire: президент Шри-Ланки уйдёт в отставку 13 июля
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание Newswire со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену.
Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.
Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.