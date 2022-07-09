Newswire: президент Шри-Ланки уйдёт в отставку 13 июля

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинет свой пост 13 июля.
Newswire: президент Шри-Ланки уйдёт в отставку 13 июля
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Об этом сообщает издание Newswire со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.

Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.

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