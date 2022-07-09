AT: Запад недооценил волю России к победе в спецоперации на Украине

Страны Запада проигнорировали интересы России и недооценили её волю к победе в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

Он отметил, что западные политики, которые не смогли предвидеть развитие событий вокруг Украины, вели себя как «полные дураки».

Те из политиков, кто полагает, что Москва не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре, заявил Петерсон.

«Русские не будут побеждены — и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», — пояснил он.

Петерсон также отметил, что Россия примет все возможные меры для недопущения вхождения Украины в НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о желании стран Запада «победить Россию на поле боя».

На Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, — «пусть попробуют», сказал российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.