Путин не поедет на церемонию прощания с Синдзо Абэ
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин — нет (не поедет). Остальное зависит от протокола», — сказал он.
Церемония прощания с Синдзо Абэ пройдёт 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио.
8 июля Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Стрелявший полностью признал свою вину.
Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии.
В МИД России заявили, что российская сторона ошеломлена покушением на Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.