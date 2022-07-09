Путин не поедет на церемонию прощания с Синдзо Абэ

Российский президент Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим экс-премьером Японии Синдзо Абэ. Вопрос об участии российских представителей на похоронах японского политика будет зависеть от правил протокола.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин — нет (не поедет). Остальное зависит от протокола», — сказал он.

Церемония прощания с Синдзо Абэ пройдёт 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио.

8 июля Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Стрелявший полностью признал свою вину.

Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии.

В МИД России заявили, что российская сторона ошеломлена покушением на Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.