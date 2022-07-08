Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ полностью признал свою вину

Житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, полностью признал свою вину на допросе.

Об этом сообщил представитель главного полицейского управления префектуры.

Как пишет ТАСС, в интересах следствия полиция пока не стала раскрывать все подробности.

Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

В политика дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим.