Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ полностью признал свою вину

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Житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, полностью признал свою вину на допросе.
Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ полностью признал свою вину
  • Legion-Media
  • © Kazuki Oishi/Sipa USA

Об этом сообщил представитель главного полицейского управления префектуры.

Как пишет ТАСС, в интересах следствия полиция пока не стала раскрывать все подробности.

Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

В политика дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим.

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