Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ полностью признал свою вину
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Об этом сообщил представитель главного полицейского управления префектуры.
Как пишет ТАСС, в интересах следствия полиция пока не стала раскрывать все подробности.
Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
В политика дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим.