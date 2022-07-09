Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ похоронят 12 июля

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного ранее, состоятся 12 июля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Kyodo, погребение пройдёт в родном городе японского политика Симоносеки в префектуре Ямагути.

Ранее стало известно, что Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Стрелявший полностью признал свою вину.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.