Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ похоронят 12 июля

Короткая ссылка
Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного ранее, состоятся 12 июля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Kyodo, погребение пройдёт в родном городе японского политика Симоносеки в префектуре Ямагути.

Ранее стало известно, что Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. 

Стрелявший полностью признал свою вину.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить