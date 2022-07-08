Лавров назвал бесперспективной логику соперничества держав

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Глава российского МИД Сергей Лавров на пленарном заседании министров иностранных дел стран G20 назвал бесперспективной логику соперничества держав по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Лавров назвал бесперспективной логику соперничества держав
  • AP
  • © David R. Brunnstrom/Pool Photo

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тезисы выступления Лаврова.

«Логика «соперничества держав» по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективна», — заявил Лавров.

Он также отметил намерение России способствовать выстраиванию сотрудничества не на «игре мускулов», а на балансе интересов и уважении культурно-цивилизационного многообразия.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте.

Лавров на встрече с Ван И заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества.

24 июня президент России Владимир Путин, выступая на заседании в формате БРИКС+, заявил, что некоторые страны в интересах своего доминирования в мире стремятся подменить глобальную архитектуру, опирающуюся на роль ООН, неким «порядком, основанным на правилах».

Кто эти правила придумал — непонятно, отметил он.

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