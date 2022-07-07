Лавров заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества
- РИА Новости
«На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия», — цитирует его РИА Новости.
Лавров отметил огромный потенциал внутренних резервов российско-китайских отношений.
Также министр заявил, что страны продолжают предметную разработку новых форматов сотрудничества, которые не зависят от внешних негативных факторов.
Ранее сообщалось, что Лавров встретится 7 июля с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И в Индонезии.
Лавров 7—8 июля примет участие в заседании глав МИД G20.