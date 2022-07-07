Лавров заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества 

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества.
Лавров заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества 
  • РИА Новости

«На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия», — цитирует его РИА Новости.

Лавров отметил огромный потенциал внутренних резервов российско-китайских отношений. 

Также министр заявил, что страны продолжают предметную разработку новых форматов сотрудничества, которые не зависят от внешних негативных факторов.

Ранее сообщалось, что Лавров встретится 7 июля с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И в Индонезии.

Лавров 7—8 июля примет участие в заседании глав МИД G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить